Toni su Pirlo: "Se vuoi tornare a vincere e prendi Guardiola, ok. Oppure che senso ha cambiarlo?"

Luca Toni, ex compagno di squadra di Andrea Pirlo, ha parlato della situazione dell'allenatore bianconero, alla prima esperienza in carriera, a Tuttosport: "Giusto che sia valutato per quanto fatto finora. Non mi piacciono le valutazioni frettolose, per essere il primo anno non sarebbe male se concludesse il campionato al secondo posto e vincesse la Coppa Italia. Confermarlo? È iniziato un nuovo ciclo, la Juve sta svecchiando la rosa. Se vuoi tornare a vincere subito e per questo prendi Guardiola, ok. Altrimenti che senso avrebbe?".