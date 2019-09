TOP NEWS Ore 20 - Napoli e Juve, i convocati. Tutte le ultime dai campi

TMW - Fiorentina-Juve, Mandzukic non convocato in accordo con il club

Niente trasferta a Firenze per Mario Mandzukic, che non compare nella lista dei convocati da Sarri. Una scelta condivisa con il giocatore, secondo quanto appreso da TMW, in quanto ci sono in corso delle trattative di calciomercato che lo vedono al centro della discussione. Il Qatar...