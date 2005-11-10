TMW Torino, perché Abate non viene ufficializzato? Tutto dipende dal Tribunale di Napoli

Che il Torino abbia deciso di affidare la propria panchina a Ignazio Abate è cosa oramai nota. Tanto che i diretti interessati, il tecnico e la dirigenza granata, hanno già iniziato gli incontri necessari a strutturare le strategie di mercato da portare avanti nelle prossime settimane.

Perché allora non viene ufficializzato il tutto? Semplice. Dipende tutto dalla Juve Stabia.

Abate, infatti, è sotto contratto con il club campano fino al giugno 2027 e per liberarsi deve attivare la clausola rescissoria presente in tale accordo. Le Vespe, però, al momento sono in amministrazione giudiziaria, con l'udienza decisiva per il suo futuro presso il Tribunale di Napoli fissata per la giornata di oggi. Dunque, senza il via libera del Tribunale il tecnico non può liberarsi e neanche mettere la firma sul nuovo contratto biennale.