Torino, Baroni: "A Bologna grande attenzione e dedizione, giocando con veemenza"

Trasferta insidiosa per il Torino. Questa sera la formazione granata affronterà il Bologna e in vista della gara del "Dall'Ara", Marco Baroni ha così commentato: "Contro il Bologna ci aspetta una partita difficilissima, contro una squadra in salute e che fa un calcio europeo - riporta Torinogranata.it - e occorrerà una partita di grande attenzione e dedizione, giocando con veemenza perché il Bologna ti porta a fare quel tipo di gioco.

Italiano? Con lui c’è grande stima, lui sta facendo un percorso che lo porterà in alto. Ogni partita però è diversa dall’altra, il Bologna è un ottimo collettivo che dispone di individualità importanti. Ci sarà qualche avvicendamento di sicuro. Israel non è ancora al top, conferma per Paleari. Ilkhan e Ilic? Devo valutare, ma Ivan è pronto".

Due vittorie consecutive in campionato sono un bottino importante per dare fiducia: "L’entusiasmo e la convinzione ci devono sempre accompagnare nel nostro lavoro, dobbiamo lasciarci alle spalle i tre punti di domenica, e bisogna farlo subito perché quella di Bologna è una trasferta difficilissima e il Toro deve lavorare duro, deve cercare in ogni allenamento e in ogni sfida di aggiungere un altro pezzetto. Questa è la strada della crescita, quella è la strada del valore".