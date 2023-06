Torino, boom Schuurs: Cairo vuole tenerlo, ma possono irrompere dalla Premier

A Schuurs sono bastati otto mesi per conquistarsi il Toro e per meritarsi una valutazione del suo cartellino decisamente più alta. E, parallelamente, per convincere diverse big a tenerlo sotto attenzione osservazione. Durante l’estate scorsa, da via Arcivescovado è partito un bonifico da circa 15 milioni in direzione Amsterdam, con beneficiario ‘Ajax’, mentre adesso il presidente Cairo non si siederebbe nemmeno a parlare per un’eventuale offerta al di sotto del doppio. Eppure si comincia già a vociferare di qualche club inglese pronto a fare follie per l’olandese classe 1999: non vale ancora le cifre di Bremer, passato alla Juve per una cinquantina di milioni, ma il suo cartellino è lievitato in maniera esponenziale. La Premier ha messo gli occhi su Schuurs, tra i principali estimatori ci sono Newcastle e Liverpool. In Italia, invece, in tanti scommettono sull'Inter, che dovrà sostituire sicuramente Skriniar e con De Vrij che va per i 33 anni.

Il messaggio di Cairo - Intanto, il patron granata ha già svelato le strategie del club di via Arcivescovado. “L’obiettivo è tenerlo, poi dobbiamo vedere cosa succederà” diceva Urbano Cairo un paio di settimane fa. Ivan Juric, invece, è stato già chiaro sulle strategie necessarie per costruire un futuro sempre più importante. “Non possiamo sempre vendere o sostituire, bisogna anche aggiungere” il punto di vista del croato a proposito del mercato da portare avanti durante la prossima estate. Anche allo stesso Schuurs potrebbe far comodo rimanere ancora un anno al Toro, così da continuare la sua crescita e imporsi ulteriormente nel campionato italiano. La sensazione è che il futuro sia ancora in granata, anche il procuratore ha aperto allo scenario della permanenza. Ma il mercato estivo può sempre riservare sorprese.