Torino, Braganca: "Voglio godermi questo momento e ripagare la fiducia"

Primo sigillo in Serie A e tre punti d'oro per il Torino, che supera l'Udinese 2-1 tra le mura amiche e regala a mister Abate una vittoria fondamentale per scacciare i dubbi di inizio stagione. Dopo la rete dello stesso Bragança e la risposta friulana di Ekkelenkamp, a decidere la sfida nella ripresa è il gol di Kulenović, lesto a punire un'amnesia difensiva tra Okoye e Bertola. Un successo di capitale importanza che proietta i granata a quota 7 punti in classifica e permette al centrocampista portoghese di mettersi definitivamente alle spalle i calvari fisici del passato.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN al termine del match.

Tre punti fondamentali arrivati al termine di settimane di lavoro molto intenso...

"Sì, sono molto felice perché i tre punti sono fondamentali e arrivano dopo settimane di lavoro molto duro."

Per te può essere l'anno della rinascita dopo essere stato sfortunato lo scorso anno per un infortunio al ginocchio e due stagioni fa per un altro problema all'altro ginocchio? Quanto ti sta aiutando il Torino per tornare a essere il giocatore che tutti conoscono?

"Onestamente il mio obiettivo è godermi il calcio, la città e questa grande opportunità che il Torino mi sta dando. Non voglio più pensare a quello che è passato. Quegli infortuni mi hanno fatto crescere e diventare più forte. Ora voglio solo godermi il calcio, che è la cosa che amiamo fare, dando sempre il massimo per il Torino e ripagando la fiducia di mister Abate e di questa squadra."