Torino, Bragança convince tutti: investimento da 3,5 milioni, oggi vale almeno il doppio

Arrivato da poco al Torino, Daniel Bragança si è già ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie di Abate. Il centrocampista portoghese ha convinto nelle prime apparizioni, trovando anche il primo gol in granata contro l'Udinese. Le sue prestazioni lo candidano a una nuova maglia da titolare contro il Parma, con Fitz-Jim e Casadei che rischiano di partire dalla panchina.

Bragança, investimento da 3,5 milioni: oggi ne vale 7

L'impatto positivo del portoghese potrebbe trasformarsi in un affare anche dal punto di vista economico. Il Torino ha versato un milione di euro allo Sporting per il prestito e dovrà aggiungerne altri 2,5 per il riscatto, che diventerà obbligatorio al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti. Al momento Bragança è a quota tre.

L'investimento complessivo per il cartellino sarà quindi di 3,5 milioni di euro, mentre la valutazione del centrocampista sarebbe già salita a circa 7 milioni: il doppio rispetto alla cifra che il club granata spenderà per acquistarlo a titolo definitivo. Se il rendimento resterà quello mostrato nelle prime uscite, il valore del giocatore potrebbe crescere ulteriormente.