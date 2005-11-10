Torino, si avvicina il riscatto di Bragança: al centrocampista mancano solo... 315 minuti

Il Torino in estate ha investito 1 milione di euro per acquistare in prestito con obbligo di riscatto condizionato Daniel Braganca dallo Sporting CP e adesso è vicino a legarsi definitivamente al club granata. In estate infatti era stato stabilito tra le parti che alla 15esima sfida da almeno 45 minuti, Cairo avrebbe dovuto versare altri 2,5 milioni, più 1 eventuale di bonus: il portoghese è già a 7 e il traguardo è sempre più vicino.

È già un titolarissimo

Come dimostrano i dati sulle presenze infatti, Abate non ci rinuncia praticamente mai. Il tecnico italiano ha trovato in lui un centrocampista di grande esperienza, capace di dettare i tempi della manovra e soprattutto con una personalità che hanno i calciatori abituati a palcoscenici importanti. Lui e Mandragora offrono un rendimento costante, di cui il Torino è ben felice di beneficiare.