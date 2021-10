Torino, Cairo: "Il calcio italiano con la pandemia ha perso un miliardo. Fare leva sui ricavi"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport direttamente da Trento: "Il calcio italiano con la pandemia ha perso un miliardo, se prendiamo tutti i top club europei sono 5 i miliardi persi. Cosa fare? Dobbiamo fare leva sui ricavi, la capienza al 100% degli stadi (adesso siamo al 75%), aiuterà senza dubbio. Tutto questo porterà ad un incremento dei ricavi e sarà importanti. Noi, come Italia, dobbiamo aumentare i ricavi esteri. Siamo molto indietro e dobbiamo sviluppare questa componente. C'era un'ipotesi che avrebbe coinvolto i fondi esteri con un cambio di governance, inserendo managaer bravi. Il terzo tema è quello di calmierare un po' i costi. Già prima del covid erano elevati, adesso questi costi ci hanno messo in ginocchio. Oggi vedo giocatori che per una richiesta di ingaggio, si liberano a zero".