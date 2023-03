Torino, Cairo: "Sarei contento di acquistare il Filadelfia. Era già del Toro, ma fu dato al Comune"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio GR Parlamento quest'oggi, svelando anche i propri desideri per il Filadelfia: "C’è chi chiede a me di fare delle cose. Io ho investito 1.5 milioni di euro a fondo perduto perché mi faceva piacere. Poi abbiamo speso per quelle famose vele che servono al mister per impedire di fare vedere le cose che fa. In tutto sono 1.760 mila euro più gli affitti. Io sarei contento di acquistarlo se fosse acquistabile; siamo molto legati al Filadelfia ma non è nostro, non possiamo metterlo all’interno della nostra società come avremmo voluto fare perché non è di proprietà del Torino. Il Fila una volta era del Torino, poi è stato dato al Comune dall’ex presidente Cimminelli. Io sarei contento di acquistarlo e di poterci investire come peraltro stiamo già facendo, perché ripeto, in cinque anni abbiamo investito 1 milione e 760mila euro per metterlo in condizioni migliori pur non essendo nostro".