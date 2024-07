Torino, Cairo: "Vanoli allenatore giovane con buone idee. Ho molta fiducia in lui"

A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di 'La7', il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della scelta di puntare su Paolo Vanoli come nuovo allenatore dei granata al posto di Ivan Juric: "Vanoli è il tecnico che abbiamo scelto in virtù di cose buone fatte da quando è diventato primo allenatore. Lui ha vinto una Coppa di Russia allo Spartak, poi è tornato in Italia, ha preso il Venezia in condizioni molto difficili e in due anni l'ha riportato in Serie A. E' un allenatore relativamente giovane con buone idee, che pone grande attenzione a entrambe le fasi di gioco. Ho molta fiducia in lui, ma ora cominciamo, facciamo la squadra e poi vediamo".

Oggi è stato anche il giorno in cui è stato svelato il nuovo calendario della Serie A 2024-2025. Il Toro esordirà a San Siro nella casa del Milan, poi ospiterà l’Atalanta e alla terza giornata farà visita al Venezia. "E’ un calendario con una partenza impegnativa - conclude Cairo -. Abbiamo subito Milan e Atalanta, due squadre titolate e importanti. Poi andremo in casa del Venezia che è una neopromossa, quindi certamente sarà vogliosa e sarà animata da spirito combattivo. Come sempre, prima o poi si devono incontrare tutte le squadre…, ma certamente è per noi una partenza importante".