Torino, Casadei: "Mi sono sbloccato con il passare dei minuti"

Cesare Casadei, centrocampista del Torino e vincitore del premio Man of The Match della gara tra i granata e l'Hellas Verona, è stato intervistato nel post-partita ai microfoni di DAZN.

Sul percorso del Torino.

"Sappiamo solamente che mancano tante partite da giocare e quello che facciamo è continuare a dare il massimo, non è importante e non guardiamo la classifica ora. Quando tutto sarà finito capiremo cosa migliorare e cosa abbiamo fatto bene o fatto male".

Sui rimproveri di D'aversa.

"Dovete vedere in allenamento... il mister ci tiene tanto e con tutti è così. È il suo modo di trasmettere passione ed energia. Nel primo tempo ero un po' sulle gambe. I primi 20 minuti in particolare e con il passare dei minuti mi sono sbloccato".