Torino, un portiere esce di scena: Petrachi lancia la volata a due

Tramontato Ravaglia, diretto al Watford, il Torino cerca il portiere in Inghilterra: il ds Petrachi è al bivio tra Lucas Perri e Aaron Ramsdale

L’esclusione di Federico Ravaglia dall’elenco dei convocati del Bologna per il ritiro avrebbe potuto rimescolare ancora le carte della porta del Toro. La rottura tra l’estremo difensore classe 1999 nato e cresciuto in Emilia e il club felsineo è ormai netta e chiara, ma c’entra o poco o nulla con le vicende granata: è ormai promesso sposo del Watford, in Championship, e sta preparando le valigie per imbarcarsi verso l’Inghilterra. Ed è proprio in Inghilterra, invece, che il direttore sportivo Gianluca Petrachi spera di poter trovare il nuovo estremo difensore per la squadra di Ignazio Abate.

Testa a testa granata

Si tiene aperte più strade, una va dritta a Lucas Perri del Leeds e l’altra ha come meta Aaron Ramsdale del Southampton, sono loro due le prime scelte dell’uomo mercato del Toro. E anche a sentire il suo indizio di mercato, "Ho un portiere di primissimo livello che vuole venire da noi" dichiarava al fianco del tecnico Abate, calza molto di più per i due portieri che arrivano dall’Inghilterra piuttosto che per l’ormai ex obiettivo Ravaglia. Il brasiliano ha nel suo curriculum esperienze tra Santos, Botafogo e Lione, l’inglese per tre anni ha difeso la porta dell’Arsenal: se i costi lo permetteranno, Petrachi è pronto ad affondare il colpo per uno dei due. Da questa lista di estremi difensori, invece, sta perdendo sempre più terreno Orlando Gill, l’eroe del Paraguay al Mondiale in corso, con il suo nome che è diventato gettonato anche tra big d’Europa come Bayern Monaco e Manchester United. Abate, intanto, aspetta di abbracciare il suo nuovo numero 1 direttamente a Pinzolo: ieri ha diretto la prima doppia seduta in Val Rendena, con la squadra che ha cominciato a riprendere confidenza con la struttura e che ha inaugurato la settimana che porterà al primo test dell’estate, sabato alle 17.30 contro i dilettanti del Pinzolo Valrendena.