Torino, D'Aversa: "Casadei può spostare gli equilibri, uno come Simeone ce l'hanno in pochi"

Dopo il fischio finale di Torino-Hellas Verona, gara vinta dai granata con il risultato di 2-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei padroni di casa, Roberto D'Aversa.

Il commento sulla partita.

"Sicuramente era una gara importante e molto probabilmente il primo tempo è frutto dell'importanza alla partita che ho dato io, me ne assumo le responsabilità. Nel primo tempo eravamo molto contratti, forse uno dei più brutti da quando sono qui. Nel secondo tempo sono scesi in campo con la convinzione di vincere la partita e l'unico dispiacere è il gol annullato a Che Adams per centimetri. Poi siamo stati bravi a subire poco nonostante il Verona avesse in campo tanti attaccanti".

L'importanza della fase difensiva e il commento sugli interpreti del reparto.

"I difensori per avere conoscenza devono giocare insieme, inizialmente ho fatto quelle scelte perché Ismajli lo conosco molto bene ed è un giocatore coraggioso che ti permettere di tenere la linea abbastanza alta. Poi oggi bisogna sottolineare l'ingresso di Maripan e Biraghi, che nonostante carriere importanti si allenano duramente tutti i giorni, senza mai dire una parola, quindi sono più felice per loro che per gli altri. Anche Marianucci è entrato bene oggi".

Su Casadei.

"Nel primo tempo non ha fatto benissimo. Nel secondo tempo ha dimostrato che è un centrocampista che può spostare gli equilibri, facendo il gol vittoria. Lui deve essere più convinto di fare 95 minuti come il secondo tempo".

Sulla corsa salvezza.

"Nel pre-gara in hotel ai ragazzi ho detto di ricordare, non molto tempo fa, il momento che stavamo vivendo. E non ce lo possiamo permettere per l'importanza di questa maglia, del pubblico e la qualità della squadra. Ci avviciniamo al primo obiettivo che era quello, purtroppo, di non retrocedere e devo dire che adesso si può giocare in maniera più spensierata, ma allo stesso tempo sempre in modo concentrato. È merito dei ragazzi se oggi possiamo ragionare su un obiettivo diverso".

Il pubblico assente all'Olimpico Grande Torino.

"Come ho già detto all'inizio bisogna lavorare per fare risultati e forse così i rapporti possono cambiare tra le parti".

Il commento su Simeone.

"Ci sono squadre che giocano per lo scudetto e non hanno un giocatore come Simeone, ma anche come Vlasic o Adams. La condizione fisica deve migliorarla Adams e ripeto, mi dispiace per lui per il gol annullato".