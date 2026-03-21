Live TMW Torino, D'Aversa: "Giocare a San Siro per il Torino è normalità, farlo come l'abbiamo fatto noi no"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Come è riuscito in 25 giorni a trasformare una squadra allo sbando in uno squadra combattiva?

"Non ho la bacchetta magica. L'unica cosa che ho fatto con lo staff è lavorare su una squadra dal potenziale importante, con giocatori forti. Ho cercato di ridar loro fiducia. Si è pensato solo di lavorare quotidianamente ed è quello che stiamo facendo. La partita è una conseguenza".

La difesa?

"Abbiamo subito diversi gol, ma è anche vero che oggi nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo buttato via una partita che dal punto di vista dei numeri ci vede aver fatto meglio del Milan. Quando si fa una prestazione del genere, con possesso palla e azioni create, si deve ragionare sui miglioramenti da fare per tornare a casa con un risultati positivo accompagnato da questi numeri. Ho visto diverse partite del Milan qui in casa e secondo me in pochissime hanno fatto una prestazione così contro di loro".

Cambio modulo?

"Cercavo di comunicare ai ragazzi nel primo tempo che il Milan aveva cambiato sistema di gioco.. Ma non è il modulo che determina il risultato, solo che bisogna saper leggere le cose. Se andiamo a rivedere i due gol subiti si poteva fare meglio. Per merito di Maignan il Milan può portare a casa il risultato pieno".

Salvezza?

"È chiaro che non possiamo pensare che tutto ciò che è successo prima sia sistemato. Se siamo in questa situazione, un motivo c'è. Noi dobbiamo sistemare le cose e pensare solo a lavorare".

È contento?

"Giocare a San Siro per il Torino è normalità, farlo come l'abbiamo fatto noi stasera no. Non so dove sarebbe la squadra se avessi iniziato la stagione con loro".