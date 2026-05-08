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Torino, D'Aversa: "Obiettivo raggiunto, valuteremo insieme alla società se resterò"

Torino, D'Aversa: "Obiettivo raggiunto, valuteremo insieme alla società se resterò"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
Marco Pieracci

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida casalinga col Sassuolo: "Abbiamo uno stimolo molto importante che è l'ultima gara di campionato contro la Juventus. Abbiamo fatto un percorso importante, in una situazione difficile: eravamo a tre punti dalla zona retrocessione ma i ragazzi sono stati bravissimi a uscire da quella situazione, però nel calcio bisogna ragionare sul presente e sul futuro. Dobbiamo cercare di finire in bellezza, non rovinare quello che di buono è stato fatto in questo periodo. Ognuno di noi deve trovare delle motivazioni perché facciamo uno sport bellissimo e bisogna ragionare sul fatto di avere anche degli obiettivi personali, chi deve andare al Mondiale o chi è in scadenza, magari in prestito, abbia un obiettivo personale da mettere al servizio della squadra".

L'ambiente ha la percezione di quanto fatto?
"I tifosi per strada hanno apprezzato quello che abbiamo fatto in questo periodo, però siamo ambiziosi e non ci accontentiamo di quello che è stato. Bisogna migliorare il nostro percorso, perché nelle ultime partite c'è stato qualche risultato in meno pur giocando contro squadre forti come Inter e Udinese. Dobbiamo migliorare, ma da quando sono arrivato nel quotidiano non mi hanno mai fatto preoccupare o dato delusioni".

Sente anche la fiducia del club?
"Il club mi ha chiamato per cercare di raggiungere un obiettivo che abbiamo raggiunto velocemente. E quindi valuteremo. Il club ha fatto una scelta iniziale, di sostituire l'allenatore e penso che per quello che dovevo fare l'abbiamo raggiunto. Poi adesso dobbiamo valorizzare ogni singolo giocatore, abbiamo il tempo per migliorare questo aspetto"

Cosa è stato per lei Gigi Radice?
"Ogni volta che esco dallo spogliatoio c'è una bellissima foto del mister, era un allenatore carismatico che curava molto i rapporti umani. Vincemmo il campionato, era una persona che aveva delle intuizioni. Ho sempre un bel ricordo di lui e ho un bellissimo rapporto col figlio, ne approfitto per salutare la famiglia alla quale sono molto legato".

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