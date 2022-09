Torino, Djidji: "Bella partita contro il Lecce, non sarà facile. Dobbiamo solo vincere"

vedi letture

Koffi Djidji, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Lecce: “Ho lavorato come sempre per dare il meglio, sento la fiducia di tutti i miei compagni".

Stasera che partita sarà?

“Dobbiamo solo vincere, ogni partita la giochiamo per vincere e stasera è una bella partita. Non sarà facile ma dobbiamo dare il meglio per portare a casa i tre punti”.