Torino, due nomi per l'attacco che verrà: Nzola dello Spezia o Dovbyk del Dnipro

Doppio obiettivo per l'attacco del Torino: M’Bala Nzola dello Spezia è una idea di vecchio corso e in caso di retrocessione il club ligure avrebbe strumenti ben più limitati per cercare di tenere su il prezzo del centravanti angolano. Secondo Tuttosport può tornare d'attualità anche il nome di Artem Dovbyk, goleador del Dnipro, una delle stelle della nazionale ucraina: e qui il pericolo più grande può arrivare in primo luogo dalla Premier, ma anche dalla Bundesliga.