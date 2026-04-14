Torino e il rebus D'Aversa. Tra conferma e addio, il tecnico ha tre jolly da potersi giocare

Raggiunta la salvezza matematica con sei turni d'anticipo, in casa Torino ci si aspetterebbe un clima di totale distensione. Al contrario, l'ambiente granata è dominato dal grande interrogativo sulla panchina: Roberto D’Aversa resterà il timoniere anche nella prossima stagione? Il presidente Cairo prende tempo, diviso tra l’ipotesi di un rinnovo e il suggestivo ritorno di fiamma per Ivan Juric, profilo già sondato durante la burrascosa gestione Baroni.

Nato come semplice "traghettatore" dopo il naufragio tecnico della precedente gestione, D’Aversa ha saputo ribaltare i pronostici a suon di risultati. La sua media punti è da Champions League: 12 punti in 6 gare, un ritmo che ha trasformato una squadra allo sbando in un collettivo solido e ambizioso. Rispetto ai precedenti casi di Longo e Nicola, salvatori della patria poi liquidati, D'Aversa ha dalla sua tre assi nella manica per spezzare questa maledizione.

In primis, il rendimento. Se manterrà questa velocità di crociera, superare i 44 punti della scorsa stagione diventa un traguardo alla portata. C'è poi il fattore piazza. Cairo ha bisogno di riconquistare una tifoseria delusa e riempire uno stadio troppo spesso semivuoto. In questo senso, l'ultimo jolly è il più pesante: vincere il derby contro la Juve. Un'impresa riuscita una sola volta nell'era Cairo che blinderebbe quasi certamente la sua riconferma, rendendo impossibile ignorare l'impatto di un tecnico che sta conquistando Torino con i fatti. Lo scrive Tuttosport.