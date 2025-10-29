Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Bologna: ancora fuori Israel e Aboukhlal
TUTTO mercato WEB
Questa sera sfida di campionato tra Bologna e Torino, con i granata che attraverso i propri canali social hanno reso nota la lista dei 24 calciatori convocati da Baroni per la trasferta al Dall'Ara. Ancora fuori il portiere Israel, così come Aboukhlal. Torna a disposizione Anjorin. Queste la lista completa:
Poerieri: Paleari, Popa, Siviero;
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen;
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic,
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
Altre notizie Serie A
In attesa della Juve, Spalletti a Empoli per il funerale di Bini: "Aveva la qualità di saper decidere"
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile