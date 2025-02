Torino, il presidente Cairo al Filadelfia per la rifinitura in vista del Bologna

vedi letture

Urbano Cairo, presidente del Torino, era presente al Filadelfia questo pomeriggio per la seduta di rifinitura dei granata in vista della gara con il Bologna, in programma domani alle 20.45 al Dall'Ara.

Le parole di Vanoli in conferenza stampa

"Sarà una grande partita contro una grande squadra. E' cresciuta ulteriormente, ha fatto buoni innesti durante il mercato e si è consolidata. Ha superato l'Atalanta in coppa Italia, anche in Champions sono cresciuti dopo essere partiti con un po' di inesperienza, poi hanno capito il torneo e hanno fatto bene. Hanno una rosa di qualità e importante, con un allenatore bravo che sta eguagliando l'anno scorso. Serve una grande gara di atteggiamento e personalità, tutte le squadre di Italiano in casa partono forte nei primi tempi per impostare gioco e intensità".

Domani Biraghi o Casadei titolari?

"Chi parte per Bologna, è un potenziale titolare. Non ho riserve, lavoro su tutto il gruppo. Tutti devono essere pronti, soprattutto nei centrocampisti abbiamo fuori Ilic e Tameze c'è bisogno degli altri al 200%".