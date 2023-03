Torino, il rinnovo di Gineitis non basta a Juric: vuole la conferma dello zoccolo duro della rosa

Dopo il rinnovo del giovane Gineitis, il tecnico Ivan Juric chiede al presidente Cairo e a Vagnati di confermare lo zoccolo duro della rosa in vista della prossima stagione. Mosse decisive anche per il futuro dello stesso tecnico, che per restare in modo convinto, ha bisogno di avere a disposizione gli uomini su cui ha basato la sua idea di calcio in granata.

Tradotto in parole povere, servirà il rinnovo di Adopo, attualmente in scadenza nel 2023, oltre a quello di Singo che ha un accordo in scadenza nel 2024. Poi ci sono le posizioni di Lazaro, Vlasic e Miranchuk, tutti e tre da dover riscattare pagando diversi milioni e trattando con le rispettive società. Nei prossimi mesi si capiranno le mosse del club e la volontà di costruire un senso di appartenenza e una continuità necessari per alzare l'asticella sempre più in alto. A riportarlo è Tuttosport.