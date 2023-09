Torino, il rinnovo di Juric per ora è congelato: a Cairo non basta il decimo posto

Prima il Torino, poi il discorso rinnovo. In casa Torino è al momento congelato il prolungamento del tecnico Ivan Juric, che è in scadenza nel giugno 2024 ma che sarà valutato nel corso della stagione. Come scrive Tuttosport, al presidente Cairo non basta più il decimo posto come obiettivo e dopo la campagna di rafforzamento estiva pretende un salto in avanti dai granata.

Juric ha il pieno sostegno da dirigenza e proprietà, che al momento prende però tempo per valutare. I rapporti sono buoni, c'è fiducia e rispetto reciproco, oltre ad ottimismo per proseguire insieme, ma lo stesso tecnico vuole valutare e verificare i programmi della società. Per il rinnovo, dunque, ci sarà tempo.