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Pescara, primo contratto da professionista per Troiano. Sarà a disposizione di Buscé
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Blindato il difensore classe 2010 Emanuele Pio Troiano. Sarà a disposizione di Antonio Buscé in Prima Squadra
Primo contratto da professionista per Emanuele Pio Troiano
Il difensore, classe 2010, cresciuto nelle giovanili del Pescara Calcio, torna in biancazzurro dopo due stagioni con il Milan, sottoscrivendo un contratto triennale con il Delfino. Emanuele sarà aggregato in prima squadra agli ordini del tecnico Buscè.
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