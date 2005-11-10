Ufficiale Empoli, bentornato mister! Guido Pagliuca di nuovo al timone della Prima Squadra

Ufficiale il ritorno di Guido Pagliuca sulla panchina dell'Empoli

Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca sarà l'allenatore della Prima Squadra azzurra.

Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca inizia il suo percorso in panchina nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli affida la guida della prima squadra in Serie D. Tre anni dopo approda al Borgo a Buggiano, con cui ottiene subito la promozione tra i professionisti. In seguito guida il Gavorrano in Lega Pro, poi il Bogliasco, prima di arrivare alla Lucchese nella stagione 2013/14: anche in questo caso centra la promozione, vincendo il campionato di Serie D. Dopo le esperienze sulle panchine di Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’ottobre 2019 diventa vice allenatore della Cremonese in Serie B. Il suo percorso prosegue alla guida della Pianese in Serie D, e successivamente di Lucchese e Siena in Serie C. Nell’estate del 2023 firma con la Juve Stabia, con cui conquista la promozione in Serie B e e chiude la successiva stagione in cadetteria al quinto posto, centrando i play-off.

La scorsa stagione fa il suo arrivo ad Empoli.