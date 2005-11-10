Ufficiale
Maripan vola in Brasile: dopo la scadenza col Torino, l'Internacional lo ingaggia a zero
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Guillermo Maripan riparte dal Brasile. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata anche l'ufficialità: il difensore cileno è un nuovo calciatore dell'Internacional di Porto Alegre. Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Torino, il centrale ha trovato subito una nuova sistemazione, iniziando così una nuova avventura in Sudamerica.
L'annuncio dell'Internacional
L'Internacional ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex granata attraverso i propri canali social, confermando il buon esito della trattativa avviata dopo la conclusione del suo rapporto con il Torino. Maripán lascia così il calcio italiano e si prepara a mettere la propria esperienza al servizio del club di Porto Alegre, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera.
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