Torino, il rinnovo fino al 2024 di Bremer è a un passo: triplicherà il suo attuale ingaggio

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del Torino Gleison Bremer è a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2024. La prossima settimana è già stato fissato un incontro tra i dirigenti granata e gli agenti del giocatore per arrivare a definire l'accordo. Il difensore firmerà triplicando il suo attuale ingaggio, un modo per Cairo per allontanare l'interesse di top club come Barcellona, Tottenham, Manchester United, Borussia Dortmund, oltre a Napoli e Inter in Serie A. In molti seguono la sua crescita con grande attenzione ed è per questo che la firma sul rinnovo darà nuova forza al club in caso di potenziale futuro assalto.