TMW Torino, il vice di Baroni sarà Colucci. Il Bologna cerca un nuovo tecnico per la Primavera

vedi letture

In casa del Torino inizia un nuovo ciclo in seguito all'esonero di Paolo Vanoli: da ieri il nuovo tecnico è Marco Baroni, che riparte così dai granata dopo l'addio alla Lazio. Ed arrivano novità anche riguardo allo staff che Baroni ha formato per questa nuova avventura.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti, il vice di Baroni sarà Leonardo Colucci. Ex centrocampista, nella passata stagione Colucci ha allenato la formazione primavera del Bologna. I rossoblu dunque sono ora alla ricerca di una nuova guida per sostituirlo. In passato, Colucci ha allenato fra le altre Reggiana, Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno, Juve Stabia e SPAL.

Parte dunque un nuovo corso, con il club alla ricerca dei giusti tasselli per puntellare la rosa che punta a rilanciarsi. Il Presidente del Toro, Urbano Cairo, ha detto a Sky Sport riguardo alle richieste di Baroni: "Con Baroni ci sta parlando Vagnati, io l'ho visto un paio di volte. Non abbiamo fatto discorsi di mercato ma dobbiamo potenziare la rosa e abbiamo le idee chiare su cosa fare. Uno-due giocatori potranno essere ceduti, ma vogliamo fare le cose giuste per rinforzarci".