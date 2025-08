L'ex Juventus Carrera: "Bremer è tra i più forti del mondo, cambierà il volto della squadra"

L’ex difensore e collaboratore tecnico della Juventus Massimo Carrera è stato intervistato questa mattina da Tuttosport, esprimendosi sull’importanza per il club bianconero di aver ritrovato Bremer, tornato titolare nell'amichevole giocata contro la Reggiana dopo l'infortunio al legamento del ginocchio patito lo scorso ottobre contro il Lipsia: “Tudor ha bisogno di avere delle certezze alle quali affidarsi e Bremer rientra in questa lista restrittissima: parliamo di uno dei centrali più forti del mondo che negli anni è cresciuto tantissimo”.

Conta più a livello tecnico o caratteriale?

“A livello tecnico e tattico per la Juventus vale come un colpo di mercato. Ma anche aver raccolto un leader, cambia molto la prospettiva del valore del gruppo: un conto è vederlo alla Continassa, un altro è poter contare quotidianamente su di lui in campo e nello spogliatoio. Sono sicuro che il brasiliano riuscirà a cambiare il volto della squadra”.

Si può colmare il gap col Napoli?

“È troppo presto per avere un quadro chiaro della forza di coloro che completeranno per vincere. Di sicuro il Napoli parte in una marcia in più: ha preso consapevolezza grazie allo scudetto, in panchina ha una certezza assoluta come Conte e ha operato benissimo sul mercato. La Juve però deve essere pronta ad approfittare di qualsiasi errore altrui”.