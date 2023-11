Torino, Juric: "Abbiamo giocato bene per sessanta minuti. Modulo? Non cambierò"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della sfida contro il Bologna:

Si è dato una spiegazione per questa sconfitta?

“Penso che abbiamo fatto un’ottima gara fino al gol, creando tante situazioni pericolose come il gol annullato. Quando giochi bene così devi fare gol ma non ci siamo riusciti. Dopo la loro rete non abbiamo reagito. La partita è andata così”.

Come giustifica la scelta in porta?

“Vanja dopo due partite era scarico dopo due partite in Nazionale. Gemello ha sempre fatto bene, volevamo dargli un’occasione. Speriamo che Vanja torni brillante e lo valuteremo in settimana”.

Si è sofferto troppo sugli esterni?

“Nel primo tempo abbiamo messo tanti palloni buoni con Bellanova. IN tante situazioni l’ultimo passaggio poteva essere migliore. La squadra mi è piaciuta tanto fino al gol. Anche con i cambi dopo il gol del Bologna non siamo riusciti a recuperare. Abbiamo fatto bene lì davanti anche se mancano un po’ i gol. È chiaro che loro sono determinanti per la mole di gioco che si fa”.

Cambierà modulo?

“Assolutamente no, andiamo su questa strada. Abbiamo fatto sette punti in tre partite, oggi abbiamo giocato sessanta minuti di buon livello e vogliamo continuare così”.

Che ne pensa dei tifosi granata così attaccati alla squadra?

“I tifosi del Torino sono attaccati alla squadra nonostante ci sia un’altra grande squadra in città. Mi dispiace per loro. Abbiamo preso una strada buonissima. Oggi abbiamo perso ma già dobbiamo riprendere la strada contro l’Atalanta”.

È allenabile la finalizzazione che manca?

“Si ma dobbiamo migliorare in anche in altre situazioni. Lavoriamo tanto su questo. Abbiamo creato tante occasioni da gol. Tutti devono migliorare ma le sensazioni sono positive togliendo questi ultimi trenta minuti”.