Torino, Juric: "Frosinone allenato bene. Zapata deve giocare, Vlasic ha recuperato"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della gara contro il Frosinone in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club granata. Queste le sue parole: "Il Frosinone è allenato benissimo, gioca bene e ha giovani interessanti, con gamba e ritmo. I tanti punti che hanno fatto in campionato non sono un caso".

La Coppa Italia l'anno scorso?

"Ai quarti contro la Fiorentina la squadra ha fatto il massimo. Quel giorno i viola erano troppo forti per noi in quel momento. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio".

Farà delle rotazioni nella gara di domani?

"Qualche scelta dettata dal turnover la farò, ma non tanto. Stiamo provando a giocare in un modo un po’ diverso, vorrei trovare continuità anche nella gara contro il Frosinone".

Sta pensando di continuare a giocare con due punte?

"L’idea è quella, sfruttare di più i tre attaccanti e altri che si possano adattare. Cercheremo di giocare di più con due punte".

Come sta Duvan Zapata?

"Deve solo giocare e ritrovare la forma. Si può anche allenare bene, ma a lui le gare alzano il livello delle prestazioni".

Vlasic sta meglio?

"Si è allenato, è tutto a posto e può giocare".

Potrebbe trovare spazio anche chi ha giocato meno fino a questo momento?

"Non troppe novità di formazione, qualcosina. Ma non anticipo nulla".