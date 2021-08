Torino, Juric: "Ho conosciuto dei ragazzi che si sono impegnati al massimo. La base è buona"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Torino Ivan Juric si è soffermato sul gruppo a disposizione: "Prima di arrivare, mi avevano raccontato tante cose sul gruppo... soprattutto su come non lavorava. Ma queste problematiche non le ho ritrovate: ho conosciuto dei ragazzi che ce l’hanno messa tutta e si sono impegnati al massimo. La base è buona".