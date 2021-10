Torino, Juric: "Quando è tornato Sanabria? Veramente deve ancora tornare..."

vedi letture

Ivan Juric parla alla vigilia della sfida al Napoli e chiarisce di avere ben poche scelte in attacco. Questo il punto su Sanabria, reduce dagli impegni con il Paraguay: "Deve ancora tornare, è una problematica. Ha fatto la partita, ha viaggiato tutta la notte con il fuso orario e ora decidiamo cosa fare. Rincon arriverà ancora più tardi. Sono cose che noi allenatori dobbiamo accettare, ma non siamo riusciti a preparare la partita. Vediamo se arrivano in tempo per l'allenamento di oggi, poi valutiamo".