Torino, la Roma su Vlasic: obiettivo conferma con rinnovo, se ne riparla dopo il Mondiale

Oltre a scegliere quanto prima il nuovo allenatore, il Torino in queste settimane dovrà far fronte alle richieste di altri club per i suoi giocatori più rappresentativi. Tra questi c'è Nikola Vlasic, che piace molto alla Roma. Il centrocampista offensivo croato ha qualità, inserimento e capacità di andare in gol: doti che notoriamente piacciono a Gian Piero Gasperini.

Il Toro però non demorde: sa quanto Vlasic sia importante per squadra e tifosi e vorrebbe trattenerlo. Stando a quello che riporta Tuttosport, la dirigenza sta pensando di convincere il giocatore proponendogli il rinnovo del contratto. Al momento scade nel giugno del 2027 e c'è un'opzione di prolungamento di un anno, ma l'idea è di rivedere questo accordo con aumento dell'ingaggio (attualmente percepisce 3,7 milioni lordi a stagione).

Discorsi che, comunque, non verranno fatti a breve. Al di là dell'interesse della Roma registrato in questi giorni, una vera e propria trattativa con la società dei Friedkin non è partita. Inoltre, Vlasic sta per disputare i Mondiali con la Croazia e quindi ogni questione legata al mercato riguarderà i giorni e le settimane successive alla rassegna iridata.