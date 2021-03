Torino, la vittoria contro il Sassuolo e una dedica speciale: Rincon lascia il campo in lacrime

Non è stata una vittoria come le altre per il Torino. Non solo perché è stata la prima in casa in questa stagione e nemmeno perché ha permesso a Nicola di portare la squadra fuori dalla zona rossa. Per Tomas Rincon, giocatore spesso simbolo del cuore granata per la sua caparbietà e determinazione, ha avuto un valore ancora più profondo. Il centrocampista a fine partita ha lasciato in campo in lacrime, visibilmente commosso, dedicando idealmente questa clamorosa rimonta contro il Sassuolo a un caso amico recentemente scomparso. Un mercoledì emozionante e da sensazioni forti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.