Torino, Lukic: "Contro lo Spezia è la partita più importante del nostro campionato"

Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Torino e Spezia. A prendere la parola è Sasa Lukic, centrocampista granata, che sottolinea l'importanza della partita contro il liguri: "Non vinciamo in casa da tanto tempo. Noi ogni partita dobbiamo dare il massimo e oggi è un match molto importante, forse il più importante per il campionato. Dobbiamo tirare fuori il massimo per riuscire a vincerla", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.