Torino, un mese all'esordio in campionato: Abate è ancora senza portiere (e non solo)

A un mese dal campionato e con il ritiro agli sgoccioli, il Toro aspetta ancora il portiere titolare e diversi rinforzi: il mercato granata resta tutto da decifrare

Un mese all’esordio in campionato, tre settimane alla prima gara ufficiale in Coppa Italia, cinque giorni al termine del ritiro di Pinzolo: in casa Toro, il tempo inizia già a stringere. Il 10 luglio scorso veniva presentato il nuovo tecnico Abate e il direttore sportivo Petrachi sottolineava l’urgenza di alcuni innesti, ma per il momento l’unico volto nuovo è rappresentato da Oristanio, oltre al giovane portiere Mascardi. Manca il titolare in porta, c’è una difesa da ricostruire con almeno due centrali, le corsie esterne hanno bisogno di un paio di ricambi e poi mancano all’appello tutti i vari esuberi da piazzare: il mercato granata, quindi, deve ancora partire quasi da zero. Di discorsi in ballo, però, ce ne sono davvero tanti, anche se per ora non si intravede la fumata bianca.

Tra i pali è stato individuato Perri ma restano le difficoltà a chiudere perché il Leeds non ha ancora un sostituto, nella retroguardia ci sono vari profili individuati anche se non si registrano avvicinamenti tra le parti: Comuzzo della Fiorentina, Nelson del Leicester e Giorgini della Juve Stabia sono i preferiti, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Ryan del Lokomotiv Plovdiv. Con i viola c’è in piedi anche il discorso Fortini, a sinistra Belghali del Verona rimane in cima alla lista, nemmeno su questi fronti si registrano grossi passi in avanti. E sugli esuberi? Biraghi ad oggi è indispensabile per poter giocare a tre in difesa, Ilic ha provato a mettersi in mostra in amichevole, Aboukhlal è l’esterno destro titolare aspettando il ritorno di Pedersen e Pellegri è sempre alle prese con vari fastidi fisici che non lo fanno partire e nemmeno tornare in gruppo. Il mercato del Toro può essere raffigurato come un enorme rebus da decifrare, il problema è che il ritiro di Pinzolo sta già arrivando ai titoli di coda. Mentre, al contrario, l’inizio della stagione si avvicina a grandi passi.