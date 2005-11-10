Ufficiale
Torino, c'è un 16enne polacco per il centrocampo delle giovanili. Preso Danilowski
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Nuovo acquisto in casa Torino, con i granata che vanno a rinforzare il proprio settore giovanile assicurandosi un talento polacco di prospettiva.
In queste ore il Toro ha infatti depositato nell'apposito registro di Lega Serie A il contratto di Filip Alan Danilowski (16 anni), centrocampista classe 2010 che i piemontesi si sono assicurati a titolo definitivo dall'Akademia Pilkarska Bialystok. Il giovane polacco dovrebbe cominciare il suo percorso con la compagine Under 17.
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