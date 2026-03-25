Torino, nodo portiere: Israel via, Paleari sì ma da secondo. I tre nomi per il futuro

Paleari o Israel, chi sarà il portiere titolare del Toro nel prossimo campionato? Con ogni probabilità, nessuno dei due. L’uruguaiano è stato già bocciato a inizio dicembre nonostante un investimento da circa quattro milioni (con il 50 per cento della spesa che è andato nelle casse della Juventus), il classe 1992 si è ritrovato primo portiere un po’ per caso e ha disputato la sua prima, vera stagione da protagonista in A dopo una vita da secondo o nelle categorie inferiori. Nel complesso se l’è anche cavata, nonostante qualche incertezza qua e là come capitato nell’ultima giornata a San Siro contro il Milan. Di certo Paleari ha il merito di aver spedito in panchina Israel anche dopo il cambio in panchina, con D’Aversa che ha proseguito sulla strada tracciata dal suo predecessore Baroni. L’intenzione è quella di continuare con il trentatreenne di Giussano anche per le giornate finali di questo campionato, mentre Israel è rimasto fuori dal giro della Nazionale e a questo punto è a forte rischio pure il Mondiale, ciò che si era prefissato proprio con il trasferimento dallo Sporting Lisbona al Toro.

In estate cercherà una nuova sistemazione, mentre Paleari è disponibile a restare e tornare a fare il secondo, con un contratto rinnovato fino al 2027 lo scorso ottobre. Così il ds Petrachi sta iniziando a scandagliare il mercato dei portieri, tra le squadre che rischiano la B possono spuntare profili interessanti e a basso costo: Montipò è ad un passo dalla retrocessione con il Verona e da tempo piace al Toro, Audero della Cremonese condivide con Israel un passato nella Juve e può diventare un’idea, il sogno è sempre Falcone che in caso di tracollo con il Lecce può diventare realtà. I granata vogliono mettere una toppa a un reparto che nell’era Cairo è stato raramente un punto di forza: esclusi Sereni, Sirigu e “l’ultimo” Milinkovic-Savic, per il resto ci sono tanti estremi difensori che hanno fallito miseramente. Israel è soltanto l’ultimo di una lunga lista.