Torino, Obrador: "D'Aversa ha portato maggior fiducia, ecco cosa mi chiede di fare"
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Rafael Obrador, esterno sinistro del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: "La mia deve essere una partita intensa, nella quale devo aiutare la difesa ma anche attaccare quando c'è la possibilità. L'ambiente è più positivo dopo le ultime vittorie in casa, il nostro obiettivo deve restare sempre lo stesso. D'Aversa ha portato maggior fiducia a tutti quanti".
Per te è la prima volta a San Siro?
"No, ero già stato qui per Inter-Real Madrid di Champions League nel 2022".
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