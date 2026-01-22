Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Torino Obrador

NOME: Rafa Obrador

NATO A: Campos (Spagna), il 24/02/2004

RUOLO: difensore

SQUADRA: Torino

Il primo acquisto di Gianluca Petrachi dopo il suo ritorno nel Torino è Rafa Obrador, proveniente dal Benfica. Il terzino spagnolo arriva in prestito con opzione di riscatto.

Talento precoce, ha esordito nella Liga con il Maiorca nel 2020 all'età di 16 anni, attirando l'attenzione del Real Madrid. Con i blancos giocherà con le formazioni Under-19 e Castilla, poi nel 2024 arriva il passaggio in prestito al Deportivo La Coruña, nella serie cadetta iberica. In Galizia gioca il suo primo campionato tra i professionisti, mettendo a referto 34 presenze e 1 assist. Nell'ultimo mercato estivo il Benfica lo strappa al Real per 5 milioni di euro, ma in Portogallo non viene considerato, e gioca solo una partita, per un totale di 68'. Fa parte della Nazionale U21 spagnola, con cui vanta 4 presenze e 1 gol.

Obrador è il classico esempio un terzino spagnolo, con un mancino educato, e dotato di facilità di corsa, rapidità, e capacità di inserimento dalle retrovie.

Il consiglio al fantacalcio: è un colpo in prospettiva, un giocatore che sembrava destinato ad altri palcoscenici, ma che deve ancora compiere un percorso di maturazione per affermarsi. Dovrà superare la concorrenza degli altri esterni granata, non ha certamente il posto da titolare assicurato. È una scommessa da 1 credito in leghe numerose.