Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Torino Obrador

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Torino ObradorTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

NOME: Rafa Obrador
NATO A: Campos (Spagna), il 24/02/2004
RUOLO: difensore
SQUADRA: Torino

Il primo acquisto di Gianluca Petrachi dopo il suo ritorno nel Torino è Rafa Obrador, proveniente dal Benfica. Il terzino spagnolo arriva in prestito con opzione di riscatto.

Talento precoce, ha esordito nella Liga con il Maiorca nel 2020 all'età di 16 anni, attirando l'attenzione del Real Madrid. Con i blancos giocherà con le formazioni Under-19 e Castilla, poi nel 2024 arriva il passaggio in prestito al Deportivo La Coruña, nella serie cadetta iberica. In Galizia gioca il suo primo campionato tra i professionisti, mettendo a referto 34 presenze e 1 assist. Nell'ultimo mercato estivo il Benfica lo strappa al Real per 5 milioni di euro, ma in Portogallo non viene considerato, e gioca solo una partita, per un totale di 68'. Fa parte della Nazionale U21 spagnola, con cui vanta 4 presenze e 1 gol.

Obrador è il classico esempio un terzino spagnolo, con un mancino educato, e dotato di facilità di corsa, rapidità, e capacità di inserimento dalle retrovie.

Il consiglio al fantacalcio: è un colpo in prospettiva, un giocatore che sembrava destinato ad altri palcoscenici, ma che deve ancora compiere un percorso di maturazione per affermarsi. Dovrà superare la concorrenza degli altri esterni granata, non ha certamente il posto da titolare assicurato. È una scommessa da 1 credito in leghe numerose.

Articoli correlati
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Verona Lirola Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Verona Lirola
Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 21 giormate Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 21 giormate
Fantacalcio, top & flop della 21ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 21ª giornata in Serie A
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Torino Obrador Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Torino Obrador
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Verona Lirola Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Verona Lirola
Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 21 giormate Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 21 giormate
Fantacalcio, top & flop della 21ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 21ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 21ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 21ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Atalanta Raspadori Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Atalanta Raspadori
Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 20 giornate Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 20 giornate
Fantacalcio, top & flop della 20ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 20ª giornata in Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
2 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.1 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.2 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Immagine top news n.3 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.4 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.5 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.6 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.7 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti e il buffetto a Openda. Del Piero: "Il rapporto con il giocatore glielo permette"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Giuseppe Corrado, a breve le dichiarazioni sul nuovo accordo per il centro sportivo
Immagine news Serie A n.3 Bove tornerà in campo, il messaggio dell'AIC: "Notizia che aspettavamo fiduciosi da tempo"
Immagine news Serie A n.4 La dichiarazione d'amore di Santi Gimenez al Milan: "Mi ha difeso quando mi hanno criticato"
Immagine news Serie A n.5 Un vichingo per Daniele De Rossi: chi è Zatterstrom, il difensore nel mirino del Genoa
Immagine news Serie A n.6 Crosetti sul confronto Premier-Serie A: "Ci umiliano nel gioco, nel ritmo e nella felicità corale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, deferimento in arrivo per Gregucci e Foti: cosa rischiano i tecnici blucerchiati
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ore calde per il rinnovo di Francesco Conti fino al 2030: la situazione
Immagine news Serie B n.3 Avellino al lavoro per un rinforzo dall'Olanda: vicino il bomber del De Graafschap Boersma
Immagine news Serie B n.4 Avellino, per la porta arriva Sassi dall'Atalanta. Contatti col Como per Le Borgne
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, tre necessità per il mercato. Tutti gli obiettivi del ds Ciro Polito
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.2 Catania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti
Immagine news Serie C n.3 Foggia, arrivano Gianmarco Cangiano in prestito con diritto riscatto dal Pescara
Immagine news Serie C n.4 Trapani, giornata decisiva al TFN: rischio nuove penalizzazioni e ipotesi esclusione
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?