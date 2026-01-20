Chi prima di lui? Obrador è il sesto spagnolo nella storia del Torino, il quarto con Cairo

Nella giornata di ieri il Torino ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo laterale sinistro. In attesa di cedere Cristiano Biraghi e Niels Nkounkou, il club granata ha chiuso per Rafa Obrador, calciatore nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, Obrador ha esordito ne LaLiga con la maglia del Maiorca appena sedicenne salvo poi trasferirsi, qualche mese più tardi, nel settore giovanile del Real Madrid. Nel 2024 il trasferimento in prestito al Deportivo La Coruña, la scorsa estate la cessione al Benfica dove però non ha trovato spazio. Musica per le orecchie del Torino che l'ha acquistato in prestito con diritto di riscatto.

Obrador è il sesto calciatore spagnolo della storia del Torino, il quarto dell'era Cairo. Nell'estate 2017 proprio Gianluca Petrachi acquistò dall'Osasuna Alejandro Berenguer: tre stagioni, 97 presenze e dieci reti prima del trasferimento in quell'Athletic Club di Bilbao dove s'è definitivamente consacrato. Un anno prima sempre Petrachi acquistò quello che ad oggi è il calciatore spagnolo più prolifico della storia del Torino: Iago Falque, 32 gol in quattro stagioni con la maglia granata.

Decisamente meno bene andò con Rubén Pérez, centrocampista che il Torino nell'estate 2014 prelevò in prestito dall'Atletico Madrid: per lui una stagione con sole otto presenze tra Serie A ed Europa League.

Gli altri due calciatori spagnoli che hanno vestito la maglia del Torino sono precedenti all'era Cairo. Il primo negli anni '60 fu Joaquín Peiró, seconda punta che il Torino portò in Italia dopo le sue ottime annate all'Atletico Madrid e che tenne con sé per due stagioni prima del suo passaggio all'Inter.

Sbarcò invece a Torino agli albori degli anni '90, nel pieno della sua maturità calcistica, uno dei protagonisti della quinta del Buitre: Rafael Martín Vázquez, centrocampista che la società granata acquistò dal Real Madrid per 2.6 miliardi di lire e che ha giocato in Serie A per due stagioni prima del suo trasferimento all'Olympique Marsiglia.