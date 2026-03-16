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Torino, oggi allenamento a porte aperte. Sugli spalti del Filadelfia circa 400 tifosi

Torino, oggi allenamento a porte aperte. Sugli spalti del Filadelfia circa 400 tifosi
Dimitri Conti
Oggi alle 15:14Serie A
Dimitri Conti
fonte dal Filadelfia, Emanuele Pastorella

Giornata di allenamento a porte aperte quest'oggi per il Torino, sceso in campo al Filadelfia qualche minuto fa per una sessione di allenamenti sotto gli occhi dei propri tifosi, un po' più tranquilli e sereni dopo i risultati delle ultime settimane in Serie A, che hanno permesso ai granata di portarsi a distanza di sicurezza rispetto alla zona retrocessione.

Presenti a inizio allenamento circa 400 sostenitori sugli spalti dello stadio all'interno del centro sportivo. Nell'immagine dell'articolo, il momento dell'ingresso in campo al Filadelfia dei giocatori del Torino, per l'allenamento a porte aperte.

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