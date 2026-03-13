Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Suzuki torna titolare. Zapata in panchina

Torna la Serie A e il primo match della ventinovesima giornata sarà quello di questa sera tra il Torino e il Parma. Gara molto importante per i granata che dopo la sconfitta di Napoli vogliono tornare a vincere per prendere punti pesanti e ipotecare la salvezza. Per farlo Roberto D'Aversa ha scelto Giovanni Simeone e Che Adams in attacco, con Zapata inizialmente in panchina, e Vlasic a supporto. Spazio a Ilkhan e Gineitis in mediana, mentre Coco, Ebosse e Ismajli proteggeranno Paleari, con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali.

Dall'altra parte Cuesta ha confermato in gran parte la formazione che ha pareggiato domenica scorsa a Firenze con la Fiorentina, con Valenti in panchina dopo il turno di squalifica. La linea a tre in difesa sarà formata da Delprato, Troilo e Circati, mentre in porta da segnalare il rientro di Suzuki al posto di Corvi. Altra gara da titolare per Cremaschi sull'out di destra mentre sul lato opposto agirà Valeri. Ordonez, Keita e Sorensen comporranno la mediana, con Strefezza e Pellegrino confermati in attacco.

Le formazioni ufficiali di Torino-Parma.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: D'Aversa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.