Torino, piacevoli novità di formazione in vista

Il Torino che ha sfiorato l’impresa contro l’Inter capolista si propone di riuscire nell’operazione sgambetto nei confronti del Sassuolo di De Zerbi nel recupero previsto per la giornata di oggi. Tante le piacevoli novità che potrebbero contraddistinguere la formazione scelta da Davide Nicola nel match contro i neroverdi, a partire dal ritorno del Gallo Belotti dal primo minuto in coppia con Toni Sanabria. I due hanno la potenza realizzativa per poter far guardare con ottimismo alla fase finale di un campionato la cui classifica ha una conformazione certamente complicata per i piemontesi. Tra le possibili variazioni va annoverato anche il ritorno di Ansaldi dal primo minuto dopo l’ottimo scorcio disputato contro i nerazzurri, mentre saranno confermati tutti e tre i centrali difensivi.