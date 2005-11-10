Torino, per rifare la difesa si punta sui talenti della Serie B: nel mirino Tonoli e Guarino

Uno sguardo al futuro, un altro al bilancio. Il Torino di Ignazio Abate e Gianluca Petrachi riparte dalla difesa: il reparto più perforato della Serie A dopo quello del Pisa, con 63 gol subiti, ha perso Maripan, Ebosse e Marianucci (quest'ultimo però potrebbe tornare in gioco se Allegri lo libererà dal Napoli). Restano solo due centrali, con Saul Coco in odore di addio. La nuova linea verrà costruita attorno a Ismajli e a profili giovani, preferibilmente italiani. La Serie B è il mercato di riferimento.

Tonoli, la rivelazione del Modena che fa gola anche a Inter e Atalanta

Il nome più caldo, scrive oggi La Stampa, è quello di Daniel Tonoli, difensore centrale classe 2002 del Modena. Il prezzo è accessibile, 4-5 milioni, ma la concorrenza è agguerrita: oltre al Torino e al Genoa, ci sono Inter e Atalanta.

Guarino, l'altro profilo dalla scuola Empoli

Il secondo nome è Gabriele Guarino, classe 2004 e prodotto del vivaio dell'Empoli. Visionato più volte dal vivo nel corso della stagione, Guarino ha collezionato 35 presenze e 3 gol nella sua prima annata da protagonista. Il suo percorso lo ha portato fino alla Nazionale sperimentale di Baldini e poi in Under 21, dove ha giocato i secondi 45' nella recente sfida con l'Albania.