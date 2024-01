TMW Torino, Schalke in pressing su Soppy. Se parte tutto su Kohn dell'Hannover

Arrivato in prestito la scorsa estate, il laterale francese Brandon Soppy ha giocato appena 177 minuti e 5 partite con la maglia del Torino fino a questo momento della stagione. Troppo poco per un giocatore in cui mister Ivan Juric ha dimostrato di non credere affatto, determinato a rinnovare quanto prima gli interpreti di quel ruolo. Per questo, secondo le ultime raccolte da TMW, il club granata sta cercando di definire la sua uscita in queste ultime ore di mercato.

Ad oggi la squadra più accreditata per accogliere il giocatore di proprietà dell'Atalanta è lo Schalke 04, club che attualmente milita nella seconda divisione tedesca. Già nella giornata di oggi potrebbe esserci l'accelerata decisiva, con il Torino che a quel punto andrebbe a chiudere per il suo sostituto.

Il nome buono in questo senso è quello di Derrick Kohn dell'Hannover. Seguito in passato anche da Genoa e Frosinone e autore di 3 gol e 4 assist in 19 presenze tutte da titolare in questo campionato, non appena sarà definito l'addio di Soppy ecco che il Torino potrebbe stringere e regalare a Juric un rinforzo per la corsia mancina.