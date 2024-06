Torino, un nome sul taccuino se parte Bellanova: piace Zortea, concorrenza dalla A

Torino al lavoro per cercare utili rinforzi sulle corsie esterne. Tanti i nomi sondati da granata tra cui, stando a quello che riporta Tuttosport, anche quello di Nadir Zortea. L'esterno classe '99 è appena tornato all'Atalanta, dopo una seconda parte di stagione in prestito al Frosinone in cui ha messo insieme 1 gol e 5 assist in 14 apparizioni. Rendimento che non è passato inosservato.

Nel caso in cui lasciasse Bergamo, non gli mancherebbero di certo le pretendenti. Oltre al Torino, infatti, su di lui ci sono anche il Monza e il Como. Zortea ha un contratto con la Dea fino al 2027, ma con Gasperini ha sempre trovato poco spazio e per questo è abbastanza probabile che non sia una delle prime scelte del tecnico per le fasce anche in vista della prossima stagione.

L’operazione Zortea-Toro, comunque, entrerà nel vivo soltanto a fronte di una offerta irrinunciabile per Bellanova (valutato almeno 25 milioni dal presidente Cairo). A quasi 25 anni (li compirà il 19 giugno), Zortea spasima per imporsi da protagonista in una formazione ambiziosa della colonna di sinistra della classifica, dopo le positive esperienze in prestito con Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Il suo sogno era riuscirci con l’Atalanta, ma Gasperini gli ha sempre preferito altri elementi. Ecco perché ora Zortea si guarda intorno, pronto a cogliere l’occasione giusta per spiccare il volo altrove.