Torino, Vagnati e un'agenda fitta per i rinnovi. Lukic? Difficile ma non impossibile

È un'agenda ricca di appuntamenti quella del ds Davide Vagnati in proiezione giugno 2023. Al centro dell'attenzione i contratti in scadenza. Quelli di Ola Aina e Koffi Djidji ad oggi sembrano pressoché impossibili, mentre quello di Sasa Lukic è da considerarsi complicato, anche e soprattutto in virtù della lista di club interessati al centrocampista classe 1996 (leggi Roma).

Solo brutte notizie? Assolutamente no. Perché Vanja Milinkovic-Savic è ad un passo dal prolungamento così come sembra in discesa il riscatto di Aleksey Miranchuk. Discorsi avviati, invece, per la conferma di Nikola Vlasic e di Nemanja Radonjic. E Valentino Lazaro? L'idea è un rinnovo del prestito, ma prima occorrerà il rinnovo dell'austriaco con l'Inter. Sicuro l'addio, infine, Di Simone Edera.