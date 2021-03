Torino, verso il via libera per giocare. Emergenza formazione

Il via libera della Lega Calcio al match di domani contro la Lazio consegna alla Serie A un Torino giocoforza raffazzonato ed in preda alle tante assenze imposte dai contagi, pronto ad affrontare una Lazio reduce dal passo falso contro il Bologna. I granata vivono una situazione di assoluta emergenza dettata dalla presenza di ben 8 positivi del gruppo squadra più 2 dello staff, e soprattutto sono alle prese con un solo allenamento nelle gambe nell’ultima settimana a causa della decisione più che legittima di chiudere il Filadelfia in seguito al possibile focolaio dei giorni scorsi. Un vero paradosso, che consegnerebbe a Davide Nicola una formazione largamente rimaneggiata per un impegno assai complicato da portare a termine. Le prossime ore saranno quelle decisive, o in un senso o nell’altro.